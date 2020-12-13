Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde oturan D.Ş, 1,5 aylık Kangal cinsi olduğu belirtilen yavru köpeğinden dünden beri haber alamayınca aramaya başladı.
D.Ş, köpeğini bugün evinin arkasında iple ayakları ve boğazı bağlanmış halde ölü buldu.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.