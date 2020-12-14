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14 Ara 2020 - 15:46- Gündem G: 14 Ara 2020 - 15:47

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.
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14 Ara 2020 - 15:46 AA Ankara- Gündem

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