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14 Ara 2020 - 16:51- Gündem G: 14 Ara 2020 - 16:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
# Fuat Oktay, İzmir sel, izmir, sosyal medya

14 Ara 2020 - 16:51 AA Ankara- Gündem

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