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14 Ara 2020 - 17:15- Siyaset

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

14 Ara 2020 - 17:15 AA Ankara- Siyaset

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