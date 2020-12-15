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15 Ara 2020 - 23:01- Gündem

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması

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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

15 Ara 2020 - 23:01 AA Ankara- Gündem

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