Başkentte dini nikahlı eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından göğsünden bıçaklanan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Önder Çelik ve resmi nikahlı eşi Seher Çelik ile, Çelik'in dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Yeşim Ö. arasında, Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Önder Çelik, Yeşim Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Seher Çelik ise korktuğu için başka bir odaya saklandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.
Olayın ardından evden kaçan Yeşim Ö, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acil servis önünde Çelik'in ölüm haberini alan annesi, babası, eşi, çocukları ve yakınları gözyaşı döktü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.