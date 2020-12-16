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16 Ara 2020 - 14:20- Gündem

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz

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CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
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CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

16 Ara 2020 - 14:20 AA Ankara- Gündem

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