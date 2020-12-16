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16 Ara 2020 - 16:45- Gündem

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16 Ara 2020 - 16:45 AA Ankara- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan şirketler - Pfizer mask
Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan şirketler - Pfizer
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama: mask
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama:
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi
"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı mask
"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz mask
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mask
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
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Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü mask
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması
ATO Başkanı Baran, Destek Paketini Değerlendirdi mask
ATO Başkanı Baran, Destek Paketini Değerlendirdi
Sony Pictures Entertainment Inc, AT&T, Crunchyroll mask
Sony Pictures Entertainment Inc, AT&T, Crunchyroll

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PFDK sevkleri mask
PFDK sevkleri
TÜRGEV Başkanı Altun'dan salgın döneminde kadınların iş yükünün iki katına çıktığı değerlendirmesi mask
TÜRGEV Başkanı Altun'dan salgın döneminde kadınların iş yükünün iki katına çıktığı değerlendirmesi
Mehmet Ali Erbil Milyonları Korkuttu! Hastane Paylaşımı Olay Yarattı! mask
Mehmet Ali Erbil Milyonları Korkuttu! Hastane Paylaşımı Olay Yarattı!
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü mask
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kimsenin Aklına Gelmeyen Proje Herkesi Coşturdu! O İsme Açık Çek Sunuldu! Kabul Ederse Tüm Hayatı… mask
Kimsenin Aklına Gelmeyen Proje Herkesi Coşturdu! O İsme Açık Çek Sunuldu! Kabul Ederse Tüm Hayatı…
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