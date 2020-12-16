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16 Ara 2020 - 17:15- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (sağda), Genel Kurul çalışmalarına katıldı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (sağda), Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

16 Ara 2020 - 17:15 AA Ankara- Gündem

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