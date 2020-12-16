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16 Ara 2020 - 21:25- Spor

Halkbank - AS Cannes VB

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Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
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Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

16 Ara 2020 - 21:25 AA Ankara- Spor

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