16 Ara 2020 - 21:35- Gündem

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri devam ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağ 2), görüşmelere katılarak konuşma yaptı.