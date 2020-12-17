Yemeksepeti Banabi

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17 Ara 2020 - 00:12 AA Ankara- Gündem

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü mask
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama: mask
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama:
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi
"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı mask
"2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı" yapıldı
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Bir köy daha karantinaya alındı
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü mask
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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ATO Başkanı Baran, Destek Paketini Değerlendirdi

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Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı
Doğu Anadolu Bölgesi'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü mask
Doğu Anadolu Bölgesi'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı mask
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı
Fenerbahçe turu tek golle geçti mask
Fenerbahçe turu tek golle geçti
TBMM - Bakan Varank: ''(Cumhurbaşkanlığı Bütçesi) "Bütçenin tamamının getirilip külliyenin harcaması gibi sunulması doğru değil'' mask
TBMM - Bakan Varank: ''(Cumhurbaşkanlığı Bütçesi) "Bütçenin tamamının getirilip külliyenin harcaması gibi sunulması doğru değil''
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