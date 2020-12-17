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17 Ara 2020 - 10:45- Gündem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk oldu.

17 Ara 2020 - 10:45 AA Ankara- Gündem

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