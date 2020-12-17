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17 Ara 2020 - 15:05- Gündem

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Ankara’da

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.

17 Ara 2020 - 15:05 AA Ankara- Gündem

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