17 Ara 2020 - 18:25- Gündem

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katıldı.