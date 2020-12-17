Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Ara 2020 - 18:25- Gündem

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'da

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katıldı.
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katıldı.

17 Ara 2020 - 18:25 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti mask
DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda konuştu: mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda konuştu:
TBMM'de basın toplantıları mask
TBMM'de basın toplantıları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi mask
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Ankara’da mask
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Ankara’da
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Ankara’da mask
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Ankara’da
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik aşı açıklaması mask
Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik aşı açıklaması
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi mask
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi
Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamındaki son sekiz sözleşme imzalandı mask
Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamındaki son sekiz sözleşme imzalandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı mask
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

GALERİ

Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu mask
Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası mask
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti mask
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi... mask
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi...
Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi mask
Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti mask
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL