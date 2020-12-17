17 Ara 2020 - 18:55- Gündem

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kazımi'nin de katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı. "Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması", Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan (sağda) ile Irak Planlama Bakanı Halid Battal el-Necim tarafından imzalandı.