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17 Ara 2020 - 19:05- Spor

PTT - Sarıyer Belediyespor

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT ile Sarıyer Belediyespor takımları Ankara Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PTT'den Cansu Aydınoğulları servis kullandı.
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT ile Sarıyer Belediyespor takımları Ankara Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PTT'den Cansu Aydınoğulları servis kullandı.

17 Ara 2020 - 19:05 AA Ankara- Spor

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