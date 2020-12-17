Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, salgın hastalık ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.
Erbaş, yatsı namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nde gerçekleştirilen ve Diyanet TV'ten canlı yayımlanan programa katıldı.
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile Hacı Bayram Veli Camisi Başimam Hatibi Ahmet Karalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle programa katılanlar, camiye sosyal mesafe kuralına uygun olarak alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.