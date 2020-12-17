17 Ara 2020 - 22:15- Spor

Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı Başkent Voleybol Salonu'nda oynandı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Berk Dilmenler (17), rakip takım oyuncuları Halil İbrahim Yücel (8) ve Muhammed Ertuğrul (9) ile mücadele etti.