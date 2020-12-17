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17 Ara 2020 - 22:45- Gündem

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması

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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Anadolu Meydanı ve çevresi sessizliğe büründü.
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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Anadolu Meydanı ve çevresi sessizliğe büründü.

17 Ara 2020 - 22:45 AA Ankara- Gündem

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