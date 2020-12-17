17 Ara 2020 - 22:50- Spor

Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı Başkent Voleybol Salonu'nda oynandı. Bir pozisyonda Ziraat Bankkart oyuncusu Bedirhan Bülbül (7), rakip takım oyuncusu Murathan Kısal (sağda) ile mücadele etti.