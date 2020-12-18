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18 Ara 2020 - 18:25- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

18 Ara 2020 - 18:25 AA Ankara- Gündem

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2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
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