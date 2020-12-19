Başkentte sitenin kapalı otoparkındaki lüks araçta yangın çıktı

Ankara'da bir sitenin kapalı otoparkında bulanan lüks araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 1820. Cadde'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkındaki Emrah B'ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otoparktan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşarken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.