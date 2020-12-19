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19 Ara 2020 - 04:46- Gündem

Başkentte sitenin kapalı otoparkındaki lüks araçta yangın çıktı

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Ankara&#39;da bir sitenin kapalı otoparkında bulanan lüks araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 1...
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Ankara'da bir sitenin kapalı otoparkında bulanan lüks araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 1820. Cadde'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkındaki Emrah B'ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparktan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşarken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

19 Ara 2020 - 04:46 AA Ankara- Gündem

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