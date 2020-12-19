19 Ara 2020 - 16:00- Spor
Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor
TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Ankara Keçiörengücü’nden Cem Ekinci (77) ile Aydeniz Et Balıkesirspor oyuncusu Doğa İşeri (77) mücadele etti.
TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Ankara Keçiörengücü’nden Cem Ekinci (77) ile Aydeniz Et Balıkesirspor oyuncusu Doğa İşeri (77) mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.