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19 Ara 2020 - 16:00- Spor

Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor

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TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Ankara Keçiörengücü’nden Cem Ekinci (77) ile Aydeniz Et Balıkesirspor oyuncusu Doğa İşeri (77) mücadele etti.
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TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Ankara Keçiörengücü’nden Cem Ekinci (77) ile Aydeniz Et Balıkesirspor oyuncusu Doğa İşeri (77) mücadele etti.

19 Ara 2020 - 16:00 AA Ankara- Spor

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