20 Ara 2020 - 15:01- Spor
Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği takımı oyuncuları gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği takımı oyuncuları gol sevinci yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.