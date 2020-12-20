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20 Ara 2020 - 15:01- Spor

Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

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Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği takımı oyuncuları gol sevinci yaşadı.
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Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği takımı oyuncuları gol sevinci yaşadı.

20 Ara 2020 - 15:01 AA Ankara- Spor

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