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20 Ara 2020 - 18:40- Gündem

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Eymir Gölü

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20 Ara 2020 - 18:40 AA Ankara- Gündem

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Beypazarı'nda kömür işletmesinde iş kazası: 1 ölü mask
Beypazarı'nda kömür işletmesinde iş kazası: 1 ölü
MSB: Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi mask
MSB: Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi
YTB, 2020'de Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik'e yönelik birçok proje gerçekleştirdi mask
YTB, 2020'de Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik'e yönelik birçok proje gerçekleştirdi
Kadınlar için Hayata Geçmişti! KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı mask
Kadınlar için Hayata Geçmişti! KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı
MEB'den öğretmenlere "Akran Öğreticiliği" el kitabı mask
MEB'den öğretmenlere "Akran Öğreticiliği" el kitabı
Van, "Tekstilkent" ile tekstilin yeni üssü olmayı hedefliyor mask
Van, "Tekstilkent" ile tekstilin yeni üssü olmayı hedefliyor
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Samsun'da ambulans şoförü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme: Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme: Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi
MHP'li Yalçın: ''Zillet ittifakı; FETÖ’nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir'' mask
MHP'li Yalçın: ''Zillet ittifakı; FETÖ’nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir''
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı"nda konuştu mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı"nda konuştu
MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı mask
MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

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"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'de sis ve kırağı güzelliği
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Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi
Bakan Koca "İhmal kabul edilemez !" mask
Bakan Koca "İhmal kabul edilemez !"
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Masterchef Barbaros'u Değil Evrim, Mehmet Şef Bile Kurtaramadı! Bütün Şefler Çileden Çıktı! Söyledikleri Her Söz Eleştiri Yedi...
Ankara İlinde Elektrik Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir? mask
Ankara İlinde Elektrik Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir?
Ankara ASKİ Su Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir? mask
Ankara ASKİ Su Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir?
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