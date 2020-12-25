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25 Ara 2020 - 10:21- Gündem G: 25 Ara 2020 - 10:22

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

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Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kastamonu'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Çıban köyünün ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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25 Ara 2020 - 10:21 AA Kastamonu- Gündem

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