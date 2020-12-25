Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Ara 2020 - 16:43- Gündem G: 25 Ara 2020 - 16:44

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması süresince temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmada sıkıntı olmaması için tedbirleri aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacağı hatırlatıldı.

Bakanlık tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek."

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenle vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.

# açıklama, İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması, cuma

25 Ara 2020 - 16:43 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı mask
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Ankaralı genç sinemacı Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın finalisti oldu mask
Ankaralı genç sinemacı Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın finalisti oldu
ATO Başkanı Baran’dan “Esnaf ve Tacire Destek” Teşekkürü mask
ATO Başkanı Baran’dan “Esnaf ve Tacire Destek” Teşekkürü
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı mask
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Balparmak’ın Genel Müdürü Onur Özyurt Oldu mask
Balparmak’ın Genel Müdürü Onur Özyurt Oldu
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Pakdemirli açıkladı! O destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak... mask
Bakan Pakdemirli açıkladı! O destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak...
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı mask
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Son Dakika... KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor mask
Son Dakika... KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor
Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

GALERİ

397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı mask
397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı mask
Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi... mask
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi...
Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman? mask
Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman?
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular mask
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL