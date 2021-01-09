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09 Oca 2021 - 16:56- Gündem G: 09 Oca 2021 - 16:57

Süleyman Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler:"Terör örgütlerinin soytarısıdır"

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İçişleri Bakanı Soylu'dan "Canan Kaftancıoğlu" paylaşımı: "CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."
# CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Canan Kaftancıoğlu, süleyman soylu, medya

09 Oca 2021 - 16:56 AA Ankara- Gündem

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