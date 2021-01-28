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28 Oca 2021 - 00:40- Ekonomi G: 28 Oca 2021 - 00:41

Sulama kredisi başvurusu 2021 başladı! Ziraat Bankası sulama kredisi faiz oranı ne kadar? Sulama kredisi ne kadar veriliyor, şartları nedir?

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Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf: "Hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Tasarruflu Sulama Kredisi'ni üreticilerimize sunuyoruz"
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Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye'nin kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı düzeyde olduğunu belirterek, kullanılabilir suyun yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla tüketildiğini bildirdi.

Pişmaf, şunları kaydetti: "Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması hem su kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor hem de toprakta kayıplara ve yıpranmalara neden oluyor. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması halinde ise bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek daha az su kullanılıyor ve üreticinin sulama masrafları da düşüyor. Ziraat Bankası olarak hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Tasarruflu Sulama Kredisi'ni üreticilerimize sunuyoruz."

- "Yurt içinde üretilen sulama sistemleri için faiz yok"

Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktaran Pişmaf, şunları kaydetti:

"Bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL'ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak.

Öz kaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl. Krediden ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar krediye konu edilebilecek. Üretici öz kaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 5 milyon TL'ye kadar olan krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak. Krediye 7 yıla kadar vade uygulanacak. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerini tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine onaylatarak kredi için Ziraat Bankası'na başvurabilecek."

- "Sulama sezonuna hazır olmak için şimdiden başlamak lazım"

Ferhat Pişmaf, bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işlemi yapılmasa da sulama sezonuna hazır olabilmek için sulama sistemlerinin şimdiden hazırlanması gerektiğini belirterek, bu sistemlerin projelendirilmesi, hazırlanması ve kurulmasının zaman aldığını, hem üreticilerin hem de bu sistemleri üreten firmaların hazırlıklarını daha rahat planlayabilmeleri açısından krediyi bu mevsimde duyurduklarını bildirdi.

Pişmaf, basınçlı sulama sistemleri ile maliyetler düşerken verimde önemli artışlar sağlandığını vurgulayarak, "Bu sistemlerin kullanımını ne kadar yaygınlaştırırsak su kaynaklarımızı da o kadar koruyabiliriz. Tasarruflu Sulama Kredisi'nin tüm tarım sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu konuda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi şubelerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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28 Oca 2021 - 00:40 AA İstanbul- Ekonomi

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