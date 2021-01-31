Ankara'da 3 yıl önce drift yaptı! Görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca...Cezayı yedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 yıl önce drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza kesildiğini ve ehliyetine el koyulduğunu bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesapları ile internet haber sitelerinde, Ankara'da drift ve hız yapan bir araca ilişkin görüntüler paylaşıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl'ün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemelerde görüntülerin 2018 yılında çekildiği tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.