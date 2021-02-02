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02 Şub 2021 - 22:51- Eğitim G: 02 Şub 2021 - 22:52

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze eğitim açıklaması

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YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim değerlendirmesi: "Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor"
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020- 2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.
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02 Şub 2021 - 22:51 AA Ankara- Eğitim

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