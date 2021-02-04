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04 Şub 2021 - 20:45- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 20:46

Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı: "Evlatlarınıza sahip çıkın"

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"Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.
# Boğaziçi Üniversitesi, devlet bahçeli, mhp, mhp ankara

04 Şub 2021 - 20:45 AA Ankara- Siyaset

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