04 Şub 2021 - 20:45- Siyaset

Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı: "Evlatlarınıza sahip çıkın"

"Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın"