Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan iki emekli albay, bir muvazzaf astsubay ile sivil bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, buradaki sorgularının ardından cezaevine götürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında "devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, 27 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.