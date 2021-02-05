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05 Şub 2021 - 20:06- Asayiş G: 05 Şub 2021 - 20:07

Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan iki emekli albay, bir muvazzaf astsubay ile sivil bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
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Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan iki emekli albay, bir muvazzaf astsubay ile sivil bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, buradaki sorgularının ardından cezaevine götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında "devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, 27 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
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05 Şub 2021 - 20:06 AA Ankara- Asayiş

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