Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Şub 2021 - 22:22- Gündem G: 05 Şub 2021 - 22:23

Ankara'da Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek Kısıtlamanın olduğu yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürecek Yarın ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hizmet verebilecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

# genelge, İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması, yeni tip koronavirüs, mücadele, yeni, türkiye, koronavirüs, başladı

05 Şub 2021 - 22:22 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa’da 7. sıraya yükseldi mask
Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa’da 7. sıraya yükseldi
Türkiye İle Diplomatik İlişkilerini Geliştiriyor! Tam 29 Yıl Oldu! mask
Türkiye İle Diplomatik İlişkilerini Geliştiriyor! Tam 29 Yıl Oldu!
Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti mask
Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarına erteleme mask
Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarına erteleme
Karışıklık Giderek Büyüyor! Facebook'a Erişim Engellendi mask
Karışıklık Giderek Büyüyor! Facebook'a Erişim Engellendi
Aday memur eğitimleri artık Uzaktan Eğitim Kapısı'nda verilecek mask
Aday memur eğitimleri artık Uzaktan Eğitim Kapısı'nda verilecek
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show’da Polis Baskını! Meğer Didem Kınalı İhbar Etmiş! Bülent Serttaş’la Aralarının Neden Bozuk Olduğu Açıklandı! mask
İbo Show’da Polis Baskını! Meğer Didem Kınalı İhbar Etmiş! Bülent Serttaş’la Aralarının Neden Bozuk Olduğu Açıklandı!
Müge Anlı'da 34 Yıldır Bitmeyen Acı! Kocasını Bulmak İçin Yayına Katıldı, Duydukları Yaralı Kadını Yıktı! 3 Çocuk Yetim Kaldı! mask
Müge Anlı'da 34 Yıldır Bitmeyen Acı! Kocasını Bulmak İçin Yayına Katıldı, Duydukları Yaralı Kadını Yıktı! 3 Çocuk Yetim Kaldı!
Survivor'da Payroz'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Baskı Var, Her An Diskalifiye Edilebilir! Saygısızlığı Boyunu Aştı! mask
Survivor'da Payroz'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Baskı Var, Her An Diskalifiye Edilebilir! Saygısızlığı Boyunu Aştı!
Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristlere Eleştiri Yağıyor! mask
Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristlere Eleştiri Yağıyor!
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi? mask
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?
Güldür Güldür'ün Naimesi Oyunculuğu Bırakıyor! Artık Resmen O Sektörde! Milyonlarca 'Tık' Aldı! mask
Güldür Güldür'ün Naimesi Oyunculuğu Bırakıyor! Artık Resmen O Sektörde! Milyonlarca 'Tık' Aldı!

GALERİ

MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var? mask
MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? mask
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Afrin'de ampute takımlar dostluk maçında buluştu mask
Afrin'de ampute takımlar dostluk maçında buluştu
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare… mask
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare…
Sefirin Kızı Ekibi Diziyi Kurtarmak İçin O İsmi Kadroya Kattı! İlk Görüntüler Geldi, Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte O Kare… mask
Sefirin Kızı Ekibi Diziyi Kurtarmak İçin O İsmi Kadroya Kattı! İlk Görüntüler Geldi, Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte O Kare…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL