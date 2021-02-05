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05 Şub 2021 - 22:44- Asayiş G: 05 Şub 2021 - 22:45

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto eden 30 kişi gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla saat 15.00'te Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personele sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto için toplanan, uyarılara rağmen dağılmayan, görevli Emniyet personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla saat 15.00'te Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personele sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, müdürlüğümüzde gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüştürülmediği yönünde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı süreci hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
# Ankara Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi, gözaltı, kızılay, Boğaziçi, ankara

05 Şub 2021 - 22:44 AA Ankara- Asayiş

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