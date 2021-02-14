Bakan Soylu: "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, "Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak." ifadelerini kullandı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı: "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.