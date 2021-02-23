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23 Şub 2021 - 18:20- Siyaset G: 23 Şub 2021 - 18:21

İYİ Partili Akalın İddialı Konuştu! "Alternatif İktidar Biziz!"

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İYİ Partili Akalın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye siyasetinde alternatif arayışlarda bulunanlara hitaben: "Türkiye'nin yegane alternatif iktidarı İYİ Parti hareketidir" dedi.

Ali Kurt
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, " Türkiye'nin yegane alternatif iktidarı İYİ Parti hareketidir." dedi.

Akalın, Çorum'daki bir otelde partilerle bir araya gelerek, kentin gündemine ilişkin bilgi aldı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Akalın, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini dile getiren Akalın, doğuşuna şahitlik eden partililerin İYİ Parti'nin iktidar olma sürecine de katkı sunmasını istediklerini belirtti.

İYİ Parti'nin 3 yıl önce çeşitli zorluklarla mücadele edilerek kurulduğunu anlatan Akalın, "İYİ Parti, zahirde 3 yıllık bir siyasal harekettir ama düşünce kaynakları, politik kültürü, politik derinliği 150 yıllık Türk siyasi aklını kapsayan bir harekettir. Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli, en demokratik merkez siyasal harekettir İYİ Parti. Bize kadar Türkiye'de merkez ancak darbe eliyle boşaltılır, yeniden kurulmuş partiler üstünden bir merkez parti oluşturuldu. Türk siyasi tarihinin gördüğü en nitelikli siyasi mücadele sonucunda kurulabilmiş bir siyasi harekettir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Bursa'da dönemi itibarıyla inanmış siyasal Türk milliyetçiler ve yurtseverlerin oluşturduğu çatı tarafından inşa edildiğini aktaran Akalın, şunları kaydetti:

"Bu siyasal hareket öncelikle milletin makul alanına, doğal gündemine erdi. İYİ Parti'ye kadar Türkiye'de siyaset değerler üzerinden Türk milletini bölerek, Türkiye'yi yönetme stratejisi üzerinden tanzim ediliyordu. Oysa İYİ Parti hareketinden sonra Türkiye'de siyaset değerler üzerinden değil, milletin ihtiyaçları üzerinden, Türk milletini birleştirerek Türkiye'yi yönetecek temel stratejiyi istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin makul aklı, vicdanı İYİ Parti hareketidir. Türkiye'nin yegane alternatif iktidarı İYİ Parti hareketidir."

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23 Şub 2021 - 18:20 AA Çorum- Siyaset

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