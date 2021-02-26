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26 Şub 2021 - 14:38- Siyaset G: 26 Şub 2021 - 14:39

Liderlerden Hocalı Katliamı Açıklamaları Geliyor! Kılıçdaroğlu Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!

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Siyasi parti liderlerinden peş peşe Hocalı katliamı açıklamaları geliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hocalı Katliamı'nın 29. yılına ilişkin açıklamalarını sosyal medyadan duyurdu.

Ali Kurt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."
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26 Şub 2021 - 14:38 AA Ankara- Siyaset

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