Liderlerden Hocalı Katliamı Açıklamaları Geliyor! Kılıçdaroğlu Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Sosyal paylaşım hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Hocalı Katliamı'nın 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.