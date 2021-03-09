Sincan'da zabıta ekipleri iş başında! Kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sıkılaştırıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İşletmeler denetlenerek uyulması gereken kurallar hatırlatıldı; vatandaşlara maske ve mesafe konusunda gerekli ikazlarda bulunuldu.
Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, salgının başladığı günden itibaren denetimlerine hız katarak devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında gerekli tedbirleri alan ekipler, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyetlerine başlayan lokanta, kafeterya, pastane, restoran gibi işletmeleri denetledi. Esnaflara kurallara uyması yönünde gerekli uyarılar yapıldı.
Yalnızca esnaf değil, vatandaşlar da kurallara uymaları yönünde ikaz edildi. Parklar ziyaret edilerek sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapıldı, yeni döneme ilişkin vatandaşlar bilgilendirildi.
Ekipler hijyen konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor
İlçe genelinde faaliyet gösteren çok sayıda fırın incelendi. Maske, genel temizlik ve gramaj kontrolleri yapılarak, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.
Zincir marketlerde de denetimler ara vermeden devam ediyor. Fatih’te marketler denetlenerek reyonlar incelendi, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Zabıta ekipleri denetimlerin devam edeceğinin altını çizerek, hem vatandaşlara hem de esnaflara “kurallara uyun” çağrısında bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.