Sincan'da zabıta ekipleri iş başında! Kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sıkılaştırıldı

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İşletmeler denetlenerek uyulması gereken kurallar hatırlatıldı; vatandaşlara maske ve mesafe konusunda gerekli ikazlarda bulunuldu.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, salgının başladığı günden itibaren denetimlerine hız katarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında gerekli tedbirleri alan ekipler, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyetlerine başlayan lokanta, kafeterya, pastane, restoran gibi işletmeleri denetledi. Esnaflara kurallara uyması yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

Yalnızca esnaf değil, vatandaşlar da kurallara uymaları yönünde ikaz edildi. Parklar ziyaret edilerek sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapıldı, yeni döneme ilişkin vatandaşlar bilgilendirildi.

Ekipler hijyen konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor

İlçe genelinde faaliyet gösteren çok sayıda fırın incelendi. Maske, genel temizlik ve gramaj kontrolleri yapılarak, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Zincir marketlerde de denetimler ara vermeden devam ediyor. Fatih’te marketler denetlenerek reyonlar incelendi, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta ekipleri denetimlerin devam edeceğinin altını çizerek, hem vatandaşlara hem de esnaflara “kurallara uyun” çağrısında bulundu.