Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Mar 2021 - 22:29- Yaşam G: 10 Mar 2021 - 22:30

İngiltere'de şok araştırma! Kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğruyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80'inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97'sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisinin (UN Women UK), "Güvenli kamusal alan istiyoruz" kampanyası kapsamında araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti.

Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.

Haberde görüşlerine yer verilen UN Women UK yöneticisi Claire Barnett, kadınların yaşadığı bu sorunun bir insan hakları krizi olduğuna dikkati çekerek, genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirdiğini, yaşlı olanların ise karanlıkta ya da kış aylarında gündüz vakti evden çıktıklarında ciddi güvenlik kaygıları taşıdığını belirtti.

Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.

"Everyday Sexism Project" adlı derneğin kurucusu Laura Bates da kadınların sisteme güven duymadığını vurguladı.

Bates, İngiltere'de sokakta tacize uğrayan bir kadının "bulvar gazetelerinde aşırı tepki veren bir tip olarak" suçlandığının ve kadınların bundan dolayı taciz vakalarını bildirdiklerinde ciddiye alınmadıklarını düşünmelerinin "normal" olduğunu ifade etti.

# İngiltere, Kadılara yönelik cinsel taciz, UN Women UK

10 Mar 2021 - 22:29 AA - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak mask
KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak
5 Mart 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu! Ankara’da Vaka Sayısı Kaç Oldu? mask
5 Mart 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu! Ankara’da Vaka Sayısı Kaç Oldu?
Kovid-19 ile mücadelede "Haftalık Tematik Denetim" sürecine geçiliyor mask
Kovid-19 ile mücadelede "Haftalık Tematik Denetim" sürecine geçiliyor
Sıkıntılı, stresli ve öfkeliyseniz yemekten uzak durun! mask
Sıkıntılı, stresli ve öfkeliyseniz yemekten uzak durun!
4 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
4 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Kalp ve damar hastalıklarını göz muayenesi sırasında tespit etmek mümkün olabilir mask
Kalp ve damar hastalıklarını göz muayenesi sırasında tespit etmek mümkün olabilir
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün Evlendi! Milyonlara Duyurdular, Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Nikahları Kıyıldı! Durum Çok Daha Farklı… mask
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün Evlendi! Milyonlara Duyurdular, Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Nikahları Kıyıldı! Durum Çok Daha Farklı…
Buse Varol’dan Şok Eden Mini Paylaşım! Doğumdan Sonraki Hali “Yok Artık!” Dedirtti! “Bu Kadar Kısa Sürede Nasıl Olur…” mask
Buse Varol’dan Şok Eden Mini Paylaşım! Doğumdan Sonraki Hali “Yok Artık!” Dedirtti! “Bu Kadar Kısa Sürede Nasıl Olur…”
A101’de Efsane Ötesi İndirim! Sadece İki Gün Sonra A101 Markete Giden Elleri Dolu Çıkacak! Beklenen Tüm Ürünler Reyonlardaki Yerini Aldı! mask
A101’de Efsane Ötesi İndirim! Sadece İki Gün Sonra A101 Markete Giden Elleri Dolu Çıkacak! Beklenen Tüm Ürünler Reyonlardaki Yerini Aldı!
İbrahim Tatlıses’in Gelini Sosyal Medyayı Titretti! Mini Elbisesini Giydi, Fiziğiyle Gündem Oldu! “İddia, Güzellik, Cesaret Hepsi Sensin!” mask
İbrahim Tatlıses’in Gelini Sosyal Medyayı Titretti! Mini Elbisesini Giydi, Fiziğiyle Gündem Oldu! “İddia, Güzellik, Cesaret Hepsi Sensin!”
Sefirin Kızı Final Tarihini Açıkladı! Neslihan Atagül’den Sonra Toparlanamadı! Oyuncular Ayrılık Sinyallerini Verdi! Senaryoda Sona Gelindi… mask
Sefirin Kızı Final Tarihini Açıkladı! Neslihan Atagül’den Sonra Toparlanamadı! Oyuncular Ayrılık Sinyallerini Verdi! Senaryoda Sona Gelindi…
Şeyma Subaşı Instagram ve Telegramı Salladı! Herkes İfşa Diye Paylaştı, Fakat O Kendisi Yayınladı! mask
Şeyma Subaşı Instagram ve Telegramı Salladı! Herkes İfşa Diye Paylaştı, Fakat O Kendisi Yayınladı!

GALERİ

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde Kovid-19 denetimi mask
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde Kovid-19 denetimi
Ankara'da kafe ve restoranlara sıkı denetim! 412 ekip ve 2 bin 223 polis HES kodlarını tek tek sorguladı mask
Ankara'da kafe ve restoranlara sıkı denetim! 412 ekip ve 2 bin 223 polis HES kodlarını tek tek sorguladı
Koronavirüs Türkiye risk haritası güncellendi mi? Ankara'nın rengi nedir? Bilim Kurulunda hangi kararlar alındı? İşte Detaylar... mask
Koronavirüs Türkiye risk haritası güncellendi mi? Ankara'nın rengi nedir? Bilim Kurulunda hangi kararlar alındı? İşte Detaylar...
Gönül Dağı Dizisinde Kırmızı Oda Rüzgarı Esecek! Oyuncunun Tüm Bilgileri Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Gönül Dağı Dizisinde Kırmızı Oda Rüzgarı Esecek! Oyuncunun Tüm Bilgileri Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür Geliyor…
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı… mask
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı…
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu! mask
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL