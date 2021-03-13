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13 Mar 2021 - 22:22- Gündem G: 13 Mar 2021 - 22:31

13 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? İşte Bugünkü Vaka Sayısı Son Dakika Haberleri

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Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 841 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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13 Mar 2021 - 22:22 AA Ankara- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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