Köpeğe Eziyet Etmişti, Cezası Belli Oldu! 11 bin 500 lira ceza

Ağrı'da köpeğe eziyet eden ve videoyu sosyal medya hesabından paylaşan zanlıya 11 bin 500 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeğe eziyet edilmesiyle ilgili bir videonun sosyal medyadan yayımlandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Hayvana eziyet ettiği belirlenen zanlı S.Ö'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 11 bin 500 lira ceza verildi.

Zanlıdan alınan köpek, Hayvan Durum İzleme ekiplerine teslim edilerek barınağa götürüldü.