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17 Mar 2021 - 13:20- Ekonomi G: 17 Mar 2021 - 13:21

Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı mı? Ankara-Tahran Uçuş Günleri hangi Gün, Kaç Lira?

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Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri bugün başladı. Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.
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Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.

Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı mı? Ankara-Tahran Uçuş Günleri hangi Gün...

Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.

Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.
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17 Mar 2021 - 13:20 AA Ankara- Ekonomi

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