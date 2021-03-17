Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı mı? Ankara-Tahran Uçuş Günleri hangi Gün, Kaç Lira?

Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.
Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.
Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı mı? Ankara-Tahran Uçuş Günleri hangi Gün...
Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.
Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.
Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.