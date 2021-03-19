Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Mar 2021 - 00:00- Sağlık G: 19 Mar 2021 - 00:01

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı! İşte 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# Kovid-19, yeni tip koronavirüs, vaka sayısı, 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu!, türkiye, yeni

19 Mar 2021 - 00:00 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
11 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
11 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti
Uzun Süre Hareketsizlikten Sonra Spora Başlarken Dikkat! mask
Uzun Süre Hareketsizlikten Sonra Spora Başlarken Dikkat!
Kalp hastaları COVID aşısı yaptırmalı mı? mask
Kalp hastaları COVID aşısı yaptırmalı mı?
Çocuğa empati yapmayı öğretebilirsiniz mask
Çocuğa empati yapmayı öğretebilirsiniz
Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı! mask
Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan ve Eşi İlk Kez Kızlarını Gösterdi! Kızlarının Gözlerini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Alişan ve Eşi İlk Kez Kızlarını Gösterdi! Kızlarının Gözlerini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Yasmin Erbil’den İç Çamaşırlı Paylaşım! Yorumlardan Ateş Eksik Olmadı… Mehmet Ali Erbil Şimdi Ne Yapacak? mask
Yasmin Erbil’den İç Çamaşırlı Paylaşım! Yorumlardan Ateş Eksik Olmadı… Mehmet Ali Erbil Şimdi Ne Yapacak?
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi! mask
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi!
Eda Ece Bornozuyla Yaktı Yıktı! Dekoltesini Makyaj Fırçalarıyla Gizledi, Hayranlar Mest Oldu! “Aman Eda Hanım, Ne Yapıyorsunuz?” mask
Eda Ece Bornozuyla Yaktı Yıktı! Dekoltesini Makyaj Fırçalarıyla Gizledi, Hayranlar Mest Oldu! “Aman Eda Hanım, Ne Yapıyorsunuz?”
Ne Hande Erçel Ne Kerem Bursin! Asıl Tarihe Yazılacak İsimler Belli! Bir Fotoğraf Paylaştılar Sosyal Medya Sallandı! mask
Ne Hande Erçel Ne Kerem Bursin! Asıl Tarihe Yazılacak İsimler Belli! Bir Fotoğraf Paylaştılar Sosyal Medya Sallandı!
MHP'de Yeni MYK ve MDK üyeleri belli oldu! İşte MHP MYK üyeleri 2021 mask
MHP'de Yeni MYK ve MDK üyeleri belli oldu! İşte MHP MYK üyeleri 2021

GALERİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul! mask
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul!
İbrahim Tatlıses Hayranlarına Müjde Üzerine Müjde! Adalet Yerini Buldu, Cezasını aldı! Tam Tamına… mask
İbrahim Tatlıses Hayranlarına Müjde Üzerine Müjde! Adalet Yerini Buldu, Cezasını aldı! Tam Tamına…
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz! Arto’nun Dediklerine Dayanamadı, Sinir Krizi Geçirdi! Eşyalarını Aldığı Gibi.. mask
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz! Arto’nun Dediklerine Dayanamadı, Sinir Krizi Geçirdi! Eşyalarını Aldığı Gibi..
İbrahim Tatlıses'in Öyle Bir Paylaşımı Ortaya Çıktı ki; O Şehirde Yaşayanlar Büyük Tepki Gösterdi! Kültür Kaosu Yaşanıyor, Twitter Çalkalanıyor! mask
İbrahim Tatlıses'in Öyle Bir Paylaşımı Ortaya Çıktı ki; O Şehirde Yaşayanlar Büyük Tepki Gösterdi! Kültür Kaosu Yaşanıyor, Twitter Çalkalanıyor!
Demet Akalın Ortalığı Tir Tir Titretti! O Ünlüyle İlgili Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Muhafazakarlar Büyük Tepki Gösterdi! Twitter Çalkalanıyor... mask
Demet Akalın Ortalığı Tir Tir Titretti! O Ünlüyle İlgili Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Muhafazakarlar Büyük Tepki Gösterdi! Twitter Çalkalanıyor...
Masumlar Apartmanı Dizisinin Yeni Bölümü Ezgi Mola Tarafından İfşalandı! Görenler Hemen Anladı! Meğer Naci... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Yeni Bölümü Ezgi Mola Tarafından İfşalandı! Görenler Hemen Anladı! Meğer Naci...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL