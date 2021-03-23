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23 Mar 2021 - 20:15- Gündem G: 23 Mar 2021 - 20:16

Ankara'da 24 Mart 2021'de hangi yollar kapalı! İşte Ankara'da bugün trafiğe kapalı yollar 2021

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Başkentte, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara'da, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
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23 Mar 2021 - 20:15 AA Ankara- Gündem

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