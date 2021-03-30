Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması! Ankara'da Yüz Yüze Eğitim devam edecek mi?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart 2021'teki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararları alındığı ve uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 29 Mart 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar Ankara'nın çok yüksek riskli bölge grubunda değerlendirildiği belirtilen açıklamada, il genelinde uygulanmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda oy birliğiyle alınan kararlara yer verildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Mart 2021'de aldığı kararla düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre kurulun kararları şöyle:

- Hafta içi günlerde 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 1 Aralık 2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisnalar ve muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil olmak üzere) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

- Yeme-­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek. Bu işyerlerinde aynı masada ve aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilecek.

- Saat 19.00-­21.00 arasında paket servisi veya gel­-al şeklinde hizmet verebilecek yeme-­içme yerleri, 21.00-­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek. Bu işyerleri, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00­-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek. Etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen toplantılar hafta sonları da gerçekleştirilebilecek.

- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 2 Mart 2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere devam edilecek.

- Bu kapsamda, 3­-4 Nisan 2021'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar, katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, lunapark, kaplıca, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, devam eden uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uyulması ve HES kodu kontrollerinin yapılması kaydıyla 07.00­-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek.

- Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek.

- "Dinamik denetim süreci" uygulamasına kesintisiz şekilde devam edilecek.

- Salgının seyrini etkileyen her türlü faktörün analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi sağlanacak.

- Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 2 Mart 2021 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düzenlenen uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

- Sinema salonları

Açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 25 Şubat 2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Nisan 2021'e kadar durdurulmasının kararlaştırıldığı hatırlatılarak, sektörün talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, İçişleri Bakanlığının 30 Mart 2021'deki genelgesi doğrultusunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararının 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de aktarıldı.