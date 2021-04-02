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02 Nis 2021 - 11:00- Ekonomi G: 02 Nis 2021 - 11:01

2 Nisan gram ve çeyrek altın ne kadar? Cuma Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç lira?

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Altının gram fiyatı 447 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını 2.990 liradan satılıyor
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 447 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 448 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 447,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını da 2.990 liradan satılıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Paskalya tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, dün yüzde 1,3 yükselen altının ons fiyatının Asya'daki sığ piyasada 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğine işaret ederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün emtia fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı iletişiminin kur tarafına pozitif yansıdığını, bunun gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi de desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne değer artışıyla başladı. 2 Nisan Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 722 lira alış ve 735 lira satış fiyatı

ATA ALTIN FİYATI

2.967,65

3.044,45

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

246,59

297,02

YARIM ALTIN FİYATI

1.441,18

1.477,76

# altın, Piyasalar, 2 Nisan gram ve çeyrek altın ne kadar, Gibi

02 Nis 2021 - 11:00 AA İstanbul- Ekonomi

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