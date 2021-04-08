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08 Nis 2021 - 10:51- Ekonomi G: 08 Nis 2021 - 10:57

8 Nisan gram ve çeyrek altın ne kadar? Perşembe Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç lira?

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Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.072 liradan satılıyor
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 454-459 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 455,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 458,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan alıcı buluyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti. Tünelin sonunda ışığın göründüğüne işaret eden Georgieva, ancak krizin "karanlık bir gölge" oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, küresel ölçekte genişlemeci politikalardan destek bulan altının ons fiyatındaki yükselişin şimdilik sınırlı kaldığına dikkati çekerek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

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08 Nis 2021 - 10:51 AA İstanbul- Ekonomi

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