Çorum'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Çorum'un Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.06'da Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'dan depremle ilgili açıklama:

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçelerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Köy muhtarıyla da görüştüm, herhangi olumsuz bir durum yok." dedi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tespitlerine göre, saat 17.06'da Dodurga ilçesinde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezi ve köylerde henüz tespit edilmiş bir hasar oluşmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün ilçeye bağlı Berk köyü olduğunu aktaran Aydın, "Köy muhtarıyla da görüştüm, herhangi olumsuz bir durum yok. İlçemizde çok sayıda eski yapı var. Ben de sokakları dolaşıp eski evleri kontrol ettim. Şu an için ilçemizde olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Deprem, kent merkezinin yanı sıra Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şakir Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama:

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, Çorum'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin münferit bir deprem olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine, saat 17.06'da Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde meydana gelen depremin, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Çorum'un İskilip ilçesine kadar uzanan Merzifon-Esençay fayı üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bir kolu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Merzifon-Esençay fayı, altı parçadan oluşmaktadır. Bugünkü deprem, Çorum'un Laçin ilçesi kısmında meydana gelmiştir. Bu fay üzerinde 10 Aralık 2020'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 1900 yılından günümüze bu fay üzerinde 618 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü 6 olarak kaydedilmiştir. Bölgede en fazla deprem 1996 yılında meydana gelmiş, en büyüğü 5,6 olan 169 deprem oluşmuştur. Bu deprem münferit bir deprem olup 3,4 şiddetine kadar artçısı olabilir. Tarihsel dönemde büyük bir deprem olduğuna dair bir kayıt yok. Aynı fay üzerinde 6 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir."